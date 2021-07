Manel Balastegui, juntament amb la seva parella en rem Caetano Horta, s'ha classificat per a la semifinal de la seva categoria, doble escull lleuger, als Jocs Olímpics de Tòquio, i buscarà classificar-se per a la final de dimarts vinent.

Balastegui i Horta no ho tenien gens fàcil al Canal Sea Forest, ja que de les sis parelles que hi competien només en passaven tres. Tot i això, han aconseguit amb èxit plantar-se a les semifinals pel fet d'haver acabat segons amb un temps de 6:45.71, per darrere dels polonesos Jerzy Kowalski i Artur Mikolajczewski.