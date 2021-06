En la seva varietat Coast to Coast (C2C), la cursa de ciclisme de muntanya Transpyr d'enguany ha posat com a punt d'arribada Roses, en la seva darrera etapa, que s'iniciava al municipi de Camprodon. Competició de referència per al ciclisme de muntanya internacional, la Transpyr creua els Pirineus des de la costa atlàntica fins a la mediterrània i compta amb la participació dels millors riders de més de 20 països diferents, que des d’ahir diumenge 18 de juny fins al 19 de juny, han recorregut més de 715 quilòmetres d’alta muntanya. En aquesta 11a edició s’estrena un recorregut inèdit de nord a sud i d’oest a est, de manera que Roses esdevindrà el punt d’arribada de la prova i no de sortida com en anys anteriors.

La seva competició Coast to Coast posa a prova als participants en un dur recorregut de prop de 10.000 quilòmetres de distància i 20.000 metres de desnivell, des de la costa Atlàntica fins al Mar Mediterrani, havent de creuar els Pirineus en només 7 dies. Roses ha sigut el municipi escollit per l'arribada de la setena etapa, la darrera de la competició. El punt de sortida d'aquesta etapa era Camprodon i aquest darrer recorregut era de 125 quilòmetres de distància, amb un desnivell positiu de 1.750 metres, i un desnivell negatiu de 2.740 metres.

Després que l'any 2020 s'hagués d'anul·lar la competició per la Covid-19, aquesta vegada ha pogut desenvolupar-se amb normalitat, comptant amb la participació d'esportistes d'arreu d'Europa com és habitual.