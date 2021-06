El J70 liderat per Pablo Garriga s’ha endut aquest diumenge 13 de juny el Campionat de Catalunya de J70 2021 cap al RCN Barcelona. Ha estat després de nou proves disputades en tres intensos dies de competició que han tingut al Club Nàutic l’Escala. Amb dos primers com a millors parcials el Tenaz, que compta amb patró, el mateix Garriga, i dos tripulants més navegant amb llicència de la federació catalana, s’ha fet amb el títol des de la segona plaça de la classificació general. La victòria absoluta ha estat, en aquest cas, pel Bodega Can Marlès patronejat per Jorge Martínez Doreste del CN Vilanova, que gràcies a una actuació molt regular ha aconseguit situar-se primer amb una avantatge de set punts sobre el Tenaz. El bronze de la general absoluta ha anat a mans del Spirit of Alginet de Gabriel Mariani que navega pel Yacht Club Argentina.

Pel que fa al podi del Campionat de Catalunya de J70, ha quedat completat amb el local Nauticescala 3 liderat pel regatista i Comodor del Club Nàutic l’Escala Gerard Marín, en segon lloc, i el Nauticescala 2 patronejat per Valentín Baraibar, també del Club. L’equip de Baraibar s’enduia, a més la victòria entre les tripulacions Corinthian o no professionals.

Una flota d’alt nivell

El Campionat de Catalunya de J70 2021, que ha tingut lloc entre els dies 11 i 13 de juny a l’Escala, ha comptat amb una quarantena de regatistes procedents de Catalunya, però també d’altres indrets de la costa espanyola com Canàries, Cantàbria, la Comunitat Valenciana o les Illes Balears. El nivell de la flota ha estat un dels elements més destacats de la competició, oferint tres dies de regates molt renyides que han mantingut l’emoció fins al final.

La meteorologia, per la seva banda, ha ofert condicions ideals de navegació. Si bé l’amenaça de pluja i el poc vent obligaven a finalitzar la jornada de divendres amb una sola prova disputada, tant dissabte com diumenge s’ha complert el programa de competició previst. Quatre proves per dia amb sol, temperatura de ple estiu i una marinada d’entre 10 i 12 nusos.

El reconeixement als guanyadors

L’entrega de trofeus, celebrada el diumenge 13 de juny a la Sala de Juntes del Club, ha estat l’encarregada de posar punt i final a la regata. L’acte ha comptat amb les intervencions de Josep Maria Isern, vicepresident de la Federació Catalana de Vela; Gerard Marín, Comodor del Club, i Pablo Garriga, president de la classe J70. Acabat el repartiment de guardons, ha tingut lloc un sorteig de tres vals de descompte per renovar una de les veles de l’embarcació cortesia de Quantum Sails, empresa velera col·laboradora de la regata.

El Club Nàutic l’Escala ha estat l’organitzador del Campionat de Catalunya de J70 2021 per delegació de la Federació Catalana de Vela i ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de l’Escala, la Diputació de Girona i Quantum Sails.