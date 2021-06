Joel González ha decidit posar punt final a la seva carrera competitiva aquesta mateixa setmana. Ha estat en un acte del Comitè Olímpic Espanyol (COE) celebrat a Madrid, on l'altempordanès ha anunciat la seva retirada definitiva envoltat de família i amics.

«A la final olímpica vaig voler que el temps s'aturés perquè no sabia si anava a viure una altra vegada alguna cosa així. Avui sento el mateix. Em fa por el buit que hi pugui haver després d'això», ha explicat l'altempordanès, que posa punt final a una carrera d'èxit i reconeixement, acabant com un dels referents del taekwondo estatal i mundial, que tanca aquesta etapa de forma prematura, ja que va afirmar fa poc que el seu desig seria intentar competir en una última gran competició el 2022.

El vilafantenc Joel González es retira als 31 anys amb una medalla d'or en -58kg en els Jocs Olímpics de Londres 2012 i una altra de bronze en -68kg en els de Rio 2016, però també amb dos ors i una plata mundials i dos ors i un bronze europeus. «Gràcies al Comitè Olímpic Espanyol i especialment a tu, Alejandro Blanco, perquè sempre has estat en tot moment. Quan les coses van bé és molt bonic, però també hi has estat quan no han anat tan bé», va explicar González durant l'acte.

«L'esport m'ho ha donat tot. Estic molt content perquè aquest camí l'he recorregut al costat de la gent que vull», reflexionava sobre la seva trajectòria, una de les més guardonades de la història de l'esport espanyol en el taekwondo.

«El dia d'avui l'has de recordar sempre. No és un comiat, és un reconeixement a tota la teva carrera. Ets taekwondo pur. Ets esport pur. Compta amb el nostre suport, respecte i el nostre aplaudiment. Sigues feliç, campió». D'aquesta manera va voler homenejar el president del COE, Alejandro Blanco, en l'inici de la seva intervenció.

«Tinc moltes cartes a sobre de la taula. Intentaré arribar a l'èxit en la meva vida professional com he fet en l'esportiva», ha explicat sobre el seu futur.