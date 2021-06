La temporada del debut de l'entrenador del CF Empuriabrava-Castelló, Txema Ortega Cuevas (Figueres, 7 de juny del 1977), al capdavant de la banqueta castellonina ha estat marcada per la falta de competició de lliga i la participació en la copa de Segona Catalana. Amb ganes que comenci el pròxim curs, el tècnic figuerenc seguirà al capdavant de la primera plantilla.

Acaba la temporada més estranya que recorda, oi?

Sí, ha estat molt estrany tot plegat. Al principi semblava que començàvem, però teníem clar que pararíem. Després es va confirmar, no sabíem si podríem tornar o no. Ens proposen una competició impossible d’assumir si arribava al mes de juliol i ens organitzen la copa. Al final hem jugat a futbol que és el que ens agrada, però d’una manera estranya.

Per cert, com ha estat aquesta competició de Segona Catalana?

Nosaltres veiem inviable la competició fins a finals de juliol, ja que tenim molts jugadors que treballen a l’estiu o altres compromisos. Quan la federació va proposar aquesta competició, vam demanar als jugadors que volien fer, els protagonistes són ells. El club volia fer l’esforç de competir per poder mantenir el grup unit i no perdre ningú pel camí. La prioritat era aquesta davant les circumstàncies que hi havia.

I respecte als resultats? Com ho valora?

Vam decidir que si ens hi posàvem, seria per competir al màxim. Crec que els jugadors han complert, a més ja sabíem que hi hauria lesions sense una pretemporada com deu mana. Ens van avisar gairebé d’un dia per l’altra, i això ens va donar algun lesionat cada setmana. Tot i això, hem aguantat les esperances per a classificar-nos fins a gairebé al final, no ha pogut ser, però hem competit molt bé, tenint en compte les circumstàncies que han envoltat la temporada. Jo estic content amb l’equip.

Entenc que no s’esperava un debut a Segona Catalana com aquest.

Crec que ningú s’ho esperava, no? Estem en un moment on el que toca és adaptar-se a la situació i hem intentat fer el que hem pogut.

L’objectiu de mantenir el grup l’heu aconseguit? Seguirà el gruix de la plantilla?

La idea és aquesta, donar continuïtat al que ja s’anava fent i el grup que tenim ara. Més enllà del futbol, és un grup de jugadors molt unit i m’agrada molt. Per a nosaltres seria molt important que seguís.

Entenem que vostè també seguirà?

Sí, seguirem endavant si no hi ha res de nou.

Espera poder competir en una lliga normal el curs que ve?

Sí, crec que és el que desitja tothom. Això voldria dir que la situació millora i, al final, el futbol ens dona molt, però la prioritat és canviar el que ens està passant i que tothom pugui fer la seva vida normal. Hi ha molta gent que ho ha passat malament, els clubs també, però les persones van per davant.

I amb una bona pretemporada, millor.

Ha quedat demostrat aquest any que la pretemporada és necessària. Posar-nos a jugar directament té les seves conseqüències. Potser el primer partit no passa res, però amb el pas de les setmanes van caient els jugadors. És normal, si no estàs preparat, malament.

"Si tens bons jugadors, fas bé les coses i tot funciona, doncs passarà el que hagi de passar" Txema Ortega - Entrenador del CF Empuriabrava-Castelló

Què desitja impregnar en aquest equip?

M’agradaria que fos un equip ambiciós. Això vol dir que sempre tingui ganes de créixer. Un equip no és en dos dies, és important entrenar bé, tenir il·lusió, que la gent vulgui ser aquí. També que els jugadors se sentin identificats amb el club i aquí es mira molt, a l’Empuriabrava-Castelló. Amb la feina de l’Albert Albert i la continuïtat que estem intentant donar, seria molt important. Que tothom estigui a gust i identificat amb el club. A més, hem de ser competitius.

Un grup d’amics guanya un equip de futbol?

Tinc clar que és molt important el que passa fora del camp. Al final som persones i quan estàs bé amb la gent que tens al costat dona punts i t’emportes moltes coses, no només del futbol, sinó personals. Això fa créixer com a equip.

La plantilla té noms importants. A què pot aspirar aquest equip en el futur?

El que passi serà una conseqüència. Si tens bons jugadors, fas bé les coses i tot funciona, doncs passarà el que hagi de passar. Jo sempre he estat un entrenador ambiciós, però no m’agrada posar objectius massa lluny. El primer de tots és debutar en lliga i estar tots el màxim de preparats possible i així cada setmana. Quan t’obsessiones amb el futur et pots desenfocar del dia a dia.