El FC Barcelona ha destituït l'entrenador Francesc Xavier García Pimienta com a tècnic del Barça B, malgrat tenir contracte en vigor, en un altre canvi de rumb de la junta directiva de Joan Laporta, tal com ha passat en les seccions professionals. "El FC Barcelona ha comunicat a Francesc Xavier García Pimienta que rescindeix el seu contracte. El club expressa públicament el seu agraïment a García Pimienta per la professionalitat", ha anunciat l'entitat en un comunicat.

García Pimienta ha estat rescindit després de no poder ascendir el filial a LaLiga SmartBank en el play-off d'ascens davant l'UCAM Múrcia, i d'una bona temporada amb el Barça B més jove de la història del club i amb molts jugadors 'robats' al primer equip de Ronald Koeman.

Amb el tècnic català, molts jugadors s'han consolidat i han estat reclamats per Koeman, com el central Òscar Mingueza i el migcampista Ilaix Moriba, mentre que Konrad o Iñaki Peña han format part habitualment de les convocatòries.

Altres perles que han explotat amb 'Pimi' són Alex Collado i Nico, que ja han renovat el contracte per continuar els pròxims anys vinculats al FC Barcelona i fins a sis juvenils (Ilias, Balde, José Marsà, Jaume Jardí, Gavi i Alarcón) han debutat aquesta temporada en el filial.

Nascut el 3 d'agost del 1974 a Barcelona, el 1986 va començar jugant en les categories inferiors del FC Barcelona fins a arribar al Barça B, i va debutar amb el primer equip el maig del 1996. Ja com a entrenador, va començar el 2001 en el base, a la Masia, fins al Barça B el 2015.

De fet, va tenir dues etapes al capdavant del filial. La primera, del 2015 al 2017, com a segon entrenador. Després de dirigir el Juvenil B i Juvenil A, amb qui va guanyar la UEFA Youth League, es va fer càrrec del Barça B l'abril del 2018, arran de la destitució de Gerard López.

El seu nom va arribar a sonar com el possible substitut de Koeman en el tram final d'aquesta temporada, tot i que finalment el tècnic neerlandès continuarà al capdavant del primer equip.