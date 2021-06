Des de la gespa de Ventalló, Aitana Radsma continua sumant medalles i polvoritzant rècords sobre el tartan. Aquest diumenge passat, l’escalenca es va endur la medalla d’or en 100 metres tanques del Campionat de Catalunya Absolut celebrat a Igualada. A més, va sumar el rècord dels campionats, aturant el cronòmetre en 13.55 segons. La setmana anterior, però, Radsma va aconseguir el rècord d’Espanya sub20 amb un temps de 13.39 segons, aconseguint la mínima europea i mundial de la seva categoria, i la mínima europea sub23 en un control a Santa Coloma de Gramanet.

«Estic molt contenta, no m’esperava baixar tant la meva marca. Venia de fer 13.89 segons a Castelló de la Plana, i baixar-la tant ens ha sorprès, però hem entrenat molt bé», explica Radsma sobre el rècord que va assolir fa uns dies. I és que, d’aquesta manera, l’atleta escalenca va aconseguir assolir un dels seus objectius d’aquest 2021. «Mai havia fet un rècord d’Espanya, sabia que era molt difícil, però era un dels meus objectius per aquest any», afegeix.

Vuit anys després de començar a practicar l’atletisme, Aitana Radsma continua entrenant de la mà d’Elena Poquet a Ventalló. «Fer un rècord d’Espanya no s’aconsegueix cada dia, ni cada any, la veritat. Ens ho hem anat trobant, apuntava maneres per les seves qualitats, però la feina del dia a dia i la constància han donat aquests resultats que està aconseguint», explica Poquet. Una constància que representa entrenar, per exemple, sis dies a la setmana, cuidar l’alimentació, sessions de fisioteràpia i una organització que és difícil d’aconseguir i gestionar per a la gent jove, segons la mateixa entrenadora.

El calendari per als pròxims mesos es preveu atapeït de proves per a la jove escalenca. Aquesta setmana, Aitana Radsma participa en la final de la Lliga Espanyola a La Nucía i, en unes setmanes, disputarà o el Campionat de Catalunya sub20 o un «míting» a Madrid per, després, buscar la medalla, si es pot, al Campionat d’Espanya Absolut, també a Madrid. Al mes de juliol, Radsma competirà al Campionat d’Espanya sub20 i a l’europeu sub20, tot i que el plat fort arribarà previsiblement al mes d’agost, al Mundial sub20 de Kènia, encara amb data per confirmar.

Amb tot aquest grapat de competicions programades, l’ambició de l’escalenca marquen uns objectius que no deixen indiferent a ningú, després d’haver assolit el primer. «Volia aconseguir un rècord d’Espanya i ho he aconseguit, però vull baixar més la meva marca. Sempre es pot millorar», explica, afegint que «si puc, m’agradaria quedar finalista d’Espanya en absolut i buscar el podi. També a l’europeu, el nivell és molt més alt, però estem entrenant bé i són els objectius per aquest 2021».

La gespa, una de les claus

Ventalló no compta amb una superfície de tartan. El club entrena sobre la gespa del camp de futbol municipal, un condicionant a tenir en compte per als atletes. «El que tothom es pensa que és un desavantatge, és el nostre punt fort. La superfície és més tova, has de fer més força per arribar a la tanca», explica Poquet sobre els entrenaments sobre gespa.

«En un camp de gespa és més complicat fer aquestes marques i mai sé ben bé en quins temps podem estar en una competició. La gespa és menys lesiva, has de treballar més el teu cos. Reforça molt els turmells, per exemple. Ho noto bastant, la veritat, és com que voles més amb el canvi de superfície», comenta Radsma sobre els entrenaments al municipal de Ventalló, una gespa clau per a rècords i medalles.