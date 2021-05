Si durant els últims mesos Ronald Koeman ha insistit en la conveniència del fitxatge de Memphis Depay pel Barça, aquest dissabte la petició ha sigut a la inversa: el davanter neerlandès ha apostat per la continuïtat del tècnic al capdavant de la nau blaugrana, al marge de si ell acaba fitxant o no pel club català: «M’agradaria que Koeman es quedi al Barça, independentment d’on vagi jo», ha dit el jugador.

Depay no ha negat a la cadena NOS que el Camp Nou continua sent una opció per al seu futur. «L’interès hi és», ha admès. No obstant, ha volgut recalcar que ni la del Barça és l’única opció que té sobre la taula ni el seu possible fitxatge va lligat en exclusiva a la continuïtat de Koeman. «No crec que això importi si un club com el Barcelona està interessat. És un club fantàstic, però hi ha més clubs excel·lents», ha declarat, fent-se valer.

Agüero, Eric García, Emerson...

Joan Laporta va anunciar aquest divendres que la setmana que ve s’anunciarien els primers fitxatges, però tot apunta que no es tracti de moment del davanter holandès sinó dels dos jugadors del Manchester City que arribaran lliures: el Kun Agüero i Eric García. El central, de fet, ja ha parlat en les últimes hores donant per fet el seu fitxatge pel Barça: «He pensat molt en el meu futur, en què crec que és el millor. Crec que [tornar a casa] és una decisió valenta. Estic molt convençut del pas que he fet», ha declarat el defensa a ‘L’Esportiu’.