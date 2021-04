«Florentino no ha trucat però tant de bo el ressò ens ajudi a posar gespa al camp de sorra de Castellfollit»

La vida s'ha d'agafar amb humor, encara que els temps que corren, de pandèmia, no hi acompanyin. I amb humor es va prendre la UE Castellfollit, un modest club del grup 27 de Quarta Catalana, tot el serial de la fallida Superlliga, que han usat com a via per reivindicar el que ara per ara és el seu gran objectiu: posar gespa natural al camp de futbol i deixar de ser un dels tres únics de la demarcació (els altres són a La Pera i a Camós) que encara són de sorra. Tot va començar dimarts, per casualitat, en el programa d'humor de Catalunya Ràdio APM?, va seguir dimecres amb un irònic comunicat del Castellfollit a les xarxes socials, que es va fer viral, on s'oferien a Florentino Pérez per jugar la competició, i va continuar amb trucades i reportatges en mitjans d'arreu de Catalunya. «Tenim més de 800 m'agrada, que és una barbaritat per a un club com el nostre», admetia ahir el president Miquel Andújar.

Dimarts un dels personatges de l'APM? es va fer passar per representant d'un club que defensava la Superlliga i, al final de la intervenció, quan li van preguntar en nom de qui parlava, va dir que ho feia des de la UE Castellfollit. Al municipi, de 900 habitants, s'ho van prendre amb humor. «Era una broma que ja ens anava bé, perquè mira, sense voler-ho, parlàven de nosaltres», explica Andújar. Dimecres el xou va explotar. «El nostre capità, que és molt de la broma, ens va dir de fer un tuit dient que el que havia parlat per la ràdio no era del Castellfollit, però que a continuació nosaltres sí que posavem un comunicat sobre tot el tema de l'Eurolliga», relata el president. Així va ser com Ivo Pujiula, amb el permís de la directiva, va preparar la nota on s'oferien al president del Madrid a participar al torneig. «Donem suport explícit a Florentino Pérez ja que és lloable que vulgui salvar el futbol de la situació en la qual tot els clubs ens veiem immersos per culpa de la baixada d'ingressos que hem patit per la covid-19, disputant menys partits com a local i baixant la recaptació del servei de bar, la impossibilitat de dur a terme les quines de Nadal o haver perdut ingressos per patrocini ja que els começos locals també pateixen aquesta pandèmia», s'hi podia llegir. Ràpidament la nota es va fer viral.

De moment, com admet amb humor Miquel Andújar, «Florentino no ens ha trucat, estàvem pensant si traduir-la al castellà i enviar-la a El Chiringuito, a Florentino i a l'influencer Ibai Llanos, però no crec que ho fem, no estem gaire acostumats a aquestes coses i ja hem sortit a prou llocs». Això sí, des de Castellfollit esperen que tot aquest ressò «ens ajudi a reivindicar el que nosaltres volem, que és poder tenir unes instal·lacions addients amb gespa natural».

Ja tenen un pressupost, valorat entre 60.000 i 70.000 euros. El camp és d'un particular i l'Ajuntament li paga un lloguer per a ús esportiu. En no ser una instal·lació municipal se'ls complica tenir subvencions però a banda de parlar amb el consistori també ho fan amb la Diputació i la Secretaria General d'Esports. «Ens agradaria tenir la gespa el més aviat millor», acaba Andújar, que esportivament no descarta l'ascens a Tercera Catalana (estan a 3 punts del líder, el Cornellà).