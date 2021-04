La primera escola de futbol femení de la comarca de la Selva, a Bonmatí

El futbol femení va in crescendo. També a les comarques de Girona. Anys enrere va ser l'Estartit la punta de l'iceberg, agafant el relleu el Sant Pere Pescador per continuar amb el llegat un Girona que actualment lluita a la Primera Divisió Nacional, a banda de treballar i pica pedra amb la base. No és l'únic exponent a la demarcació. S'hi ha sumat l'Escola de Futbol Femení (EFF) Bonmatí, la primera de la Selva. Naixia el passat mes de març i ho feia amb un propòsit molt clar. Té la «vocació de promocionar i consolidar» aquest esport a la comarca perquè totes les nenes i noies tinguin una «opció real, duradora i totalment orientada».

Amb la voluntat de treballar en «l'excel·lència» i de disposar d'una «metodologia pròpia» i d'una «àmplia estructura», l'EFF Bonmatí ofereix un ventall ben ampli de professionals (entrenadors, preparadors físics, nutricionistes, fisioterapeutes i d´altres especialistes) tot buscant «l'èxit acadèmic» de les seves jugadores. Es buscarà el rendiment immediat però sobretot la formació. Així que a banda de l'equip amateur ja existent, se'n crearan d'altres de més categories. L'edat mínima per formar-ne part són els 5 anys. Les inscripcions ja estan obertes i paral·lament, l'EFF Bonmatí treballa per organitzar un campus.