Punt de partida cap al Mundial de Qatar

L'aparició amb 18 anys de Pedro González, Pedri, a la selecció espanyola absoluta és la gran atracció del primer pas de l'equip nacional cap al Mundial 2022, en un duel davant Grècia a Granada en el qual també poden debutar l'ex del Girona Pedro Porro o Bryan Gil.

Espanya torna a l'escenari després de quatre mesos d'absència, amb el regust que va deixar una golejada històrica en la seva última aparició. Aquell 6-0 a Alemanya va ser la confirmació de tot el que tenia al seu cap Luis Enrique Martínez i que, per moments, no donava el resultat esperat. Classificada de manera brillant per una Eurocopa que s'acosta, la selecció afronta ara tres partits per posar-se a prova.

Toca enfrontar-se a Grècia, Geòrgia i Kosovo, totes elles seleccions de diversos esglaons inferiors. És Suècia seu rival directe de el Grup B. I així s'ho pren Luis Enrique, que va revolucionar la seva convocatòria donant entrada a qui brilla amb insistència en el seu equip, sense mirar la data de naixement. De la mateixa manera es produeix un nou retorn de Jordi Alba amb 32 anys, mentre que el gran absent serà Ansu Fati, encara lesionat.

Amb una barreja de veterania dels pocs representants que queden de la generació d'or que ho va guanyar tot i els joves que juguen a l'elit com si estiguessin al carrer, es presenta Espanya a Granada. Amb les absències per lesió de Dani Carvajal, Sergi Roberto i el cansament de Jesús Navas que deixen el lateral dret orfe. I la baixa en punta d'atac de Gerard Moreno, que no forçarà per una sobrecàrrega.