Hèrcules, La Nucia i Llevant B són els nous rivals del Llagostera

El Llagostera va enterrar diumenge a Olot (1-0) les darreres opcions que tenia per aspirar a entrar entre els tres primers classificats i lluitar per l'ascens a Segona A (Lliga Smartbank). Una derrota que confirma que el conjunt d'Oriol Alsina competirà a la fase d'accés a la 1a Divisió RFEF, on ja coneix els tres nous rivals als quals s'haurà d'enfrontar. Així, malgrat que encara queda una jornada per disputar-se, el Llagostera ja sap que entrarà en aquesta fase intermitja juntament amb Lleida, Cornellà, Badalona o Andorra (depenent del que passi a la darrera jornada) i els tres equips del subgrup3B: Hèrcules, La Nucia i Llevant B. Els equips disputaran una nova lligueta de 7 en què s'enfrontaran només als de l'altre subgrup, és a dir, catalans jugaran contra valencians. D'aquesta manera jugaran sis partits (en el cas dels catalans) i vuit (els valencians). A partir d'aquí, els dos primers classificats pujaran a la nova Lliga Pro (Primera Divisió RFEF), mentre que els altres cinc competiran a Segona Divisió RFEF.

La competició regular de Segona B s'acabarà aquest cap de setmana amb el duel entre el Llagostera i el Prat al Municipal (12 h, unificat). Els gironins necessiten sumar els tres punts per arribar amb més bona posició a la segona fase. Malgrat tot l'embolic de divisions, lliguetes i posicions, Alsina destaca que la categoria no afectarà el procés de trasllat del Llagostera a l'Estartit. «No afecta. El projecte està per sobre de la classificació. Fins i tot si haguéssim baixat seria igual. Si arribem a la Primera RFEF serà un premi, però no tindrà res a veure amb el projecte», destaca el tècnic.

Si el primer equip jugarà la fase d'ascens a la Pro, el juvenil de Lliga Nacional també competirà per primera vegada per l'ascens a Divisió d'Honor. L'equip ha acabat quart per darrere de Damm B, Girona B i Badalona i disputarà una nova lligueta amb els cinc primers de l'altre subgrup. Els dos primers classificats de la lligueta pujaran a Divisió d'Honor. Cal tenir en compte que els filials no podran ascendir.