La Piscina Municipal de Roses programa els cursos de natació del nou trimestre

La Piscina de Roses té preparat el programa d'activitats per al 3r trimestre del curs escolar 2020-2021, format pels cursos de natació, el Pack fitness i les activitats escolars. Les inscripcions per als cursos de natació estan obertes fins a cobrir les places vacants.

El segon trimestre dels cursos de natació de la Piscina de Roses finalitza el proper 27 de març, donant pas, a partir del 6 d'abril, al tercer trimestre, en què l'equipament seguirà oferint cursos per a totes les edats, nivells i necessitats: aprendre a nedar, domini del medi aquàtic, natació esportiva, natació sincronitzada, natació federada (a través del club) i programa de salut de terapèutica d'esquena.

Cal recordar que els cursos de natació tenen una renovació trimestral automàtica. Per tant, totes aquelles persones que no es donin de baixa abans de l'acabament del trimestre continuaran a la mateixa activitat i es domiciliarà el rebut corresponent a través de la seva entitat bancària. En el rebut del 3r trimestre s'hi inclou la compensació pels dies de tancament per la Covid-19 que han afectat al segon trimestre.

El programa Pack fitness prossegueix també amb una oferta àmplia i diversificada que posa a disposició dels usuaris 68 sessions setmanals d'activitats de salut i condicionament físic, amb 18 tipus d'activitats diferents (TRX, spinning, zumba, aiguagim, aerostep, tonificació, power disc, body mind...) i en diferents franges horàries. El programa incorpora també noves propostes, com les dedicades a esquena i salut, fisiopìlates i cardiotono. La nova programació estarà disponible a partir de la propera setmana a la pàgina web de la piscina.

Durant durant el període de Setmana Santa, del 29 de març a l'1 d'abril, no hi haurà classes presencials de Pack Fitness, tot i que es podran seguir sessions d'spinning virtual (horaris ja disponibles a la web).

Pel que fa a les activitats escolars que diferents centres educatius del municipi i comarca desenvolupen a la Piscina de Roses, al llarg del 3r trimestre es comptarà amb 22 grups, que suposa una participació de 420 escolars.