L'Uni demana poder posar més de 1.000 aficionats a Fontajau

Les grades de Fontajau tornaran a rebre seguidors el proper cap de setmana (27-28 de març), i per partida doble: dissabte 27, amb un Spar Girona-Perfumerías Avenida (19.00), i l'endemà, en l'inici de la fase de permanència a LEB Or entre el Bàsquet Girona i el Tizona (18.00). Els dos clubs estan preparant els protocols d'accés i el sistema de prereserva de localitat per als seus abonats, que anunciaran en breu. Segons la normativa actual, al pavelló hi podran anar un miler d'espectadors. El Procicat permet un 30% d'aforament en espais tancats i un 50% en instal·lacions a l'aire lliure, però xifra un aforament màxim d'un miler de persones en tots dos casos (en els pavellons que no reuneixin les condicions necessàries, el barem es redueix a 500).

Aprofitant que Fontajau és un escenari de gran amplitud i un aforament proper als 5.000 espectadors (4.800 sense desplegar la grada jove), l'Spar Girona ha entrat una petició a Esports de la Generalitat perquè traslladi al Procicat la petició del club de poder cobrir un 30% de les places, sense el topall del miler, fet que permetria dur al partit contra l'Avenida prop de 1.500 espectadors (1.440). Aquesta xifra s'acosta força als abonats que té el club aquesta temporada i permetria que no s'hagués de discriminar a ningú. L'Uni defensa que Fontajau té unes condicions de seguretat indiscutibles, amb múltiples circuits d'entrada i sortida i sistema de regeneració de l'aire. Per això, i recordant a més que a l'estiu el govern els va aprovar un pla per posar 2.000 espectadors en cada partit, demanen que els permetin superar l'aforament màxim que ara estableix el Procicat.

L'últim partit amb públic a Fontajau va ser contra el Gernika (60-41) el 4 d'octubre. En el següent, contra el Casademont Saragossa (18), ja era vigent la prohibició de jugar amb aficionats a les grades. Des d'aleshores el club va fer mans i mànigues per intentar convèncer la Generalitat, sense èxit, malgrat que Fontajau per Nadal sí que va poder reunir públic en el tradicional Circ. La primera bombolla de l'Eurolliga, al desembre, es va haver de fer a porta tancada. El club considera que no haver pogut tenir gent als partits els ha creat un greuge perquè hauran de compensar els abonats i s'han quedat sense ingressos per entrades i bars.

EL PÚBLIC TORNA ALS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS. El relaxament de les mesures anticovid proposades pel Procicat ha permès que des d'aquesta setmana tots els recintes esportius de Catalunya puguin acollir públic en els partits, excepte en aquelles competicions on un organisme superior ho prohibeix (Primera i Segona de futbol, ACB de bàsquet, que depenen del CSD). D'aquesta manera clubs com el Bordils i el Sarrià d'handbol van poder obrir la fase de permanència a Divisió d'Honor Plata amb prop d'un centenar de seguidors a la grada. També hi va haver gent al Banyoles d'handbol, al GEiEG Uni en el seu comiat a casa de la Lliga Femenina 2 per aquesta temporada, i als camps del futbol base i amateur, que aquest cap de setmana han reprès la competició. A les fotografies, els partits GEiEG Uni-Stadium Casablanca i Sarrià-Ikasa Madrid seguits per aficionats molts mesos després.