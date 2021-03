EN DIRECTE | UE Figueres A vs Banyoles A de la Categoria Juvenil Preferent

L'emergència sanitària per coronavirus ha buidat les grades dels estadis però ha apropat l'esport a l'afició per una altra via, la telemàtica. Aquest dissabte, 13 de març, a les 12 del migdia, us oferim en directe el partit entre la Unió Esportiva Figueres A i el Banyoles A de juvenils, de la Categoria Juvenil Preferent, un dels duels gironins de la categoria. El Figueres A té l'oportunitat d'estrenar-se amb victòria després que ha perdut els tres partits de lliga.

Seguiu el partit en aquest enllaç.