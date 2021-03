L'Antiga Casa Bellsolà Girona continua fent passos per arribar a l'elit del ciclisme

L'equip que competirà aquest any.

L'estructura ciclista de carretera Elit/Sub23 de l'equip Antiga Casa Bellsolà-Girona farà la seva presentació oficial demà (13.30) a la plaça Major de Banyoles, amb la presència de tots els seus corredors i equip tècnic, i la del president de la Diputació i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, entre d'altres. L'equip ha fixat el seu centre neuràlgic i casa de residència per als ciclistes estrangers a Banyoles gràcies a l'acord amb la Fundació Lluís Coromina i la Farinera Coromina. Aquesta estructura semiprofessional es vol mantenir continuadament com una mena de pedrera per a la formació dels futurs professionals a les comarques gironines. L'objectiu a llarg termini és crear el primer equip català de la història a córrer el Tour de França.

Lideren l'equip Mireia Oliveras i Robert Bellsolà, de les tradicionals fleques gironines Antiga Casa Bellsolà, junt amb l'exciclista professional resident a Olot Johnny Weltz i els també directors Esportius Pius Dòniga i Carles Pérez. El planter per a 2021 inclou 10 corredors catalans (Adrià Bartrina, Gerard Bofill, David Gómez, Guillem Sánchez, Marcel Camprubí, Edgar Curto, Adrià Ferrer, Guillem Gómez, Bernat Tarrés i Carlos Sotelo) i 6 d'estrangers: Christian Gorm (Dinamarca), Hirotaka Yuasa (Japó), Jeroen Van Krimpen (Holanda) Elian Pialhoux (França), Adam Ward (Irlanda) i Juan Cárdenas (Colòmbia).

Aquest any l'equip té la participació assegurada a totes les curses de la Copa Espanya i Copa Catalana (aquest cap de setmana arrenquen totes dues competicions al País Basc i Sabadell, respectivament), Grans Voltes de l'Estat i curses a l'estranger (ja hi ha assegurada la participació a dues importants curses UCI a Dinamarca amb retransmissió televisiva).

Juntament amb el suport de la Diputació, Patronat de Turisme, ajuntaments de Girona i Banyoles, Antiga Casa Bellsolà i d'altres empreses, també estan jugant un paper important els «TeamFans»: les úniques persones, corredors de l'equip a part, que poden lluir el mallot oficial i que fan un pagament únic de 78,95 € donant suport econòmic als seus objectius gaudint d'uns avantatges únics i exclusius. En tan sols sis mesos, i en plena pandèmia, gairebé 300 persones s'han afegit a la croada ciclista com a TeamFans.

Johnny Weltz, un dels responsables tècnics de l'equip, va ser un ciclista danès, que fou profes?sional entre 1987 i 1995. En ?retirar-se continuà vinculat al ciclisme dirigint els equips Motorola, US Postal i CSC, i el 2006 s'integrà a l'estructura de l'equip TIAA-CREF, més tard Garmin, a Girona.