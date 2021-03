Dura derrota del Bordils a la pista del Teucro en un partit vital per a la salvació

Hi ha derrotes que fan mal, però la que va patir ahir el Bordils a la pista del Teucro, en un partit de la jornada 13 que encara quedava pendent de la primera fase, encara en fa més (34-24). No només perquè el conjunt dirigit per Pau Campos va caure en un partit vital i del qual arrossegava el resultat per la segona fase, sinó també per la forma que es va produir, i és que els gallecs van escombrar els blanc-i-verds i van acabar golejant.

Els gironins havien travessat la península amb autocar, 1.200 quilòmetres, amb l'esperança de treure un resultat positiu de cara a agafar moral per a la segona fase de campionat i, de pas, aconseguir l'average amb el conjunt gallec. Però un cop sobre la pista, no van tenir res a fer. Els locals van dominar des del principi i els de Pau Campos van aguantar durant els primers 14 minuts (8-6). Després, un parcial de 6-0 (14-6) ja deixaria molt clar quina seria la tònica del partit.

Ahir el Bordils no va tenir el dia en atac, ensopit i tenint poques ocasions clares per marcar, i ho demostren els pocs gols que havia fet l'equip en l'arribar al descans, només 8. I en defensa tampoc van trobar aquella solidesa i no van ser del tot agressius, cosa que va permetre als gallecs trobar forats fàcilment i obrir, de mica en mica, forat en el marcador. Les 10 dianes de marge al descans (18-8) ja deixaven les coses molt complicades pels visitants, que en cap moment van tenir ni la més mínima opció de tornar a entrar dins el partit.

Lluny de relaxar-se amb el còmode avantatge que tenia, el Teucro va seguir ampliant la diferència davant un Bordils que mai va donar símptomes de millora en el seu joc. També perquè es va veure amb cinc jugadors sobre la pista en dues ocasions a causa d'exclusions gairebé consecutives dels seus jugadors. El màxim avantatge va ser de 14 gols (29-15), una diferència que els blanc-i-verds van aconseguir reduir a deu (34-24) al final dels 60 minuts.