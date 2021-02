Test d'altura aquest migdia a Riudarenes. El Girona B rep el Sant Andreu (12 h) en un duel decisiu que posarà a prova la fiabilitat del conjunt d'Axel Vizuete en la lluita pel lideratge de la categoria. «L'equip està on volia ser. Potser el club no s'havia plantejat mai un objectiu tan ambiciós, però ha quedat clar després de veure la plantilla i com hem competit a tots els partits. El Sant Andreu és el més fort», assegurava Pau Resta.