El Banyoles es va retrobar amb la victòria després de tretze derrotes consecutives. Ho va fer a la pista de l'OAR Sabadell i per la mínima (24-25), en un partit molt igualat i que no es va decidir fins al tram final. Els visitants van entrar en els últims quatre minuts guanyant per tres (21-24), però no van poder celebrar la tercera victòria del curs fins al final.