Els tres punts de Pau Gasol a Fontajau

Bàsquet. Pau Gasol torna al Barça, amb qui va disputar en la seva anterior etapa, abans de convertir-se en una estrella de l'NBA, 81 partits; l'últim, el juny de 2001, contra el Madrid, i hi havia debutat el 17 de gener de 1999, a Cáceres. En tot aquest període només va jugar un cop a Fontajau contra el Casademont Girona.

Faltaven 2.35 minuts per al final del partit i el Casademont s'havia posat a tres (60-63) en un partit que va reunir uns 4.000 espectadors el 19 de desembre de 1999 a Fontajau. Trifon Poch només va fer servir set jugadors. Aito, amb una rotació més àmplia, va donar minuts als seus júniors d'or, Pau Gasol i Juan Carlos Navarro, i el seu Barça es va acabar imposant (66-73) amb un parcial de 6-29 en els últims 12 minuts. Middleton, Laso i Stewart van estirar el carro fins on van poder. I qui va acabar sentenciant van ser els més joves del rival. Pau Gasol, en concret, amb un rebot, una recuperació i una esmaixada, quan el Casademont ja havia dit prou, per acabar el partit amb 3 punts (també havia convertit un tir lliure), 3 rebots i 3 assistències en 21 minuts. Al cap i a la fi, els únics tres punts que ha anotat a Fontajau en un partit ACB, perquè la següent temporada es va perdre el partit de lliga contra el Casademont a Girona (14 de gener de 2001) perquè l'havien operat d'urgència d'apendicitis un parell de nits abans.

La mateixa foto que reproduïm en aquesta plana il·lustrava fa més de 21 anys la crònica d'aquell partit al Diari de Girona. «Una muralla massa consistent», titulàvem. A Gasol ja se li veien maneres. Tenia 19 anys quan va jugar aquella vegada a Fontajau, i tot i aportar només 3 punts, en el relat del partit va tenir un paper força rellevant. Quan els gironins es van posar 60-63, «Gasol, quina joia de jugador, va capturar un rebot ofensiu providencial, la va donar a Navarro, l'altra perla d'aquest Barça, i l'escorta ho va aprofitar per fer una entrada de les seves, ja saben, amb aquell tir bombejat». 60-65, pilota perduda en el següent atac per Èric Johnson, i esmaixada de Gasol, tot seguit, per esvair qualsevol esperança.

El gran dels Gasol havia debutat amb el primer equip del Barça a Càceres el 17 de gener de 1999, tot just amb 27 segons en pista. Aquella temporada 1998/99 no va jugar a Fontajau, només va tenir aparicions esporàdiques, però sí que es va enfrontar un cop al Girona Gavis, la denominació que tenia aquell any l'equip. Va ser en el segon partit de play-off de quarts pel títol, al Palau Blaugrana, aportant dos punts en deu minuts. Els gironins havien derrotat els blaugranes a Fontajau en lliga regular (94-83) per assegurar-se el bitllet per la fase pel títol, però en les eliminatòries van quedar fora amb un contundent 3-0 a pesar de donar sempre la cara. En el segon partit de play-off, quan encara era un fenomen incipient, es pot llegir a la crònica: «A la represa senblava que Aito vacil·lava els de Poch i va treure en el cinc inicial Pau Gasol, un jove de 18 anys».

La seva última temporada al Barça i a l'ACB, Pau Gasol va tenir un protagonisme determinant. Però a Fontajau no hi va tornar a jugar. El Casademont no va fer play-off i en el partit de lliga regular, el 14 de gener de 2001, els blaugranes tenien múltiples baixes: els bases Jasikevicius i Nacho Rodríguez, i un Gasol acabat d'operar d'apendicitis. Tot i els 24 punts d'Okulaja, el Barça va guanyar (76-87) davant 5.000 espectadors.