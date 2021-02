S'acosta el retorn al Barça de Pau Gasol 20 anys després

Notícia d'impacte en el bàsquet mundial la que es va produir ahir a la tarda, quan es va saber que Pau Gasol jugaria al Barça fins a final de temporada amb l'objectiu d'ultimar la seva posada a punt per disputar amb la selecció espanyola els propers Jocs Olímpics de Tòquio. Seria el retorn del pivot, germà del president del Bàsquet Girona Marc Gasol, al club blaugrana vint anys més tard.

Tot i això, unes hores més tard, Gasol va escriure a les xarxes un missatge en el qual, sense desmentir el possible retorn al Barça, deia que encara s'està recuperant de la seva lesió en el peu esquerre i que, per tant, encara no està en condicions de tornar a competir. «Al fil de les notícies aparegudes, vull comunicar que continuo centrat en la meva recuperació i encara no estic llest per tornar a la pista», va manifestar, molest per la filtració.

En qualsevol cas, el club català solament té de termini fins al proper 24 de febrer per inscriure al dues vegades campió de la NBA (ho va aconseguir els dos cops amb Los Angeles Lakers) en l'Eurolliga. Per això, la decisió del gran dels Gasol no pot retardar-se molts dies més

Als seus 40 anys, Gasol porta gairebé els dos últims recuperant-se d'una fractura de l'escafoides del peu esquerre del que sembla estar recuperat, tot i que el club català, que tampoc no va voler ni confirmar ni desmentir l'operació, està pendent que el jugador passi el preceptiu reconeixement mèdic per tancar l'operació. En el conjunt blaugrana, al que tornaria gairebé 20 anys després, es retrobarà amb Nikola Mirotic, amb qui ja va coincidir en els Bulls i li uneix una gran amistat.