L'anada de vuitens de la Champions es completa amb quatre partits més

L'anada de les eliminatòries dels vuitens de final de la Lliga de Campions es completen aquesta setmana entre demà i dimecres advertides per la repercussió dels quatre partits ja disputats que van subratllar la determinació de futbolistes com Kylian Mbappe o Earling Haaland per encarrilar la classificació dels seus respectius equips .

La influència de la pandèmia roman present en el desenvolupament de la competició. Tal com va passar la setmana passada dos equips, l'Atlètic Madrid i el Borussia Monchengladbach, hauran d'assumir la condició de local fora dels seus estadis. El conjunt matalasser rebrà demà el Chelsea a l'Arena Nationala de Bucarest i el representant alemany jugarà dimecres davant el City al Puskas Arena de Budapest obligats pels condicionants imposats en els trasllats entre alguns països a causa de virus. Tots dos partits seran a les 9 de la nit, igual com els de l'endemà.

El de l'Atlètic serà el duel que obri el nou tram de vuitens, demà, al costat del xoc de Roma entre el Lazio i el Bayern Munic. És el campió alemany el defensor del títol. Dimecres el Borussia Monchengladbach exercirà de local a Hongria, a Budapest, contra el Manchester City. L'anada dels vuitens de final es completa amb el compromís del Reial Madrid davant l'Atalanta. Aparentment, per història i tradició, els blancs són els favorits.