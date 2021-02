El pare de Maverick Viñales crea un equip per al Mundial de Supersport 300

Kevin Sabatucci i Dean Berta Viñales seran els representants del nou equip Viñales Racing Team que disputarà el campionat de món de Supersport 300 de 2021, amb el suport de Yamaha Motor Europe.

L'equip espanyol, creat per Àngel Viñales, pare del pilot gironí de MotoGP Maverick Viñales, disputarà la competició amb sengles Yamaha R3 amb el compromís d'ajudar a joves pilots en els seus primers passos en la competició.

En el cas de Viñales, cosí de Maverick, aquesta és la seva primera incursió en el WorldSSP300, després de disputar l'European Talent Cup el 2019 i 2020, on va obtenir un tretzè com a millor resultat l'any passat a Estoril.El gironí, de tot just 15 anys quan s'iniciï la temporada, ja ha impressionat en els campionats nacionals espanyols. «L'equip es va posar en contacte amb mi al desembre. Confien en el meu potencial i això és tot el que necessitava», ha dit.