L'encert ofensiu de l'Advisoria Maresme al 3r quart sentencia el GEiEG Uni

Després de sumar una bona victòria la setmana passada i trencar vàries jornades sense guanyar, el GEIEG Uni va perdre (45-64) al Lluís Bachs de Sant Narcís contra un dels millors rivals de la Lliga Femenina 2 com és l'Advisoria Maresme. En tot moment, les jugadores entrenades per Joan Pau Torralba van plantar cara a les maresmenques. Això es va reflectir en el marcador on les visitants van sentenciar el partit en el tercer quart després d'endosar un període de 12 a 20 gràcies a l'encert ofensiu. «Hem fet un esforç titànic contra un equip superior. Hem pogut empatar el partit en diverses ocasions i crec que hem pagat l'esforç per aconseguir-ho diverses vegades», comentava després del partit entre els equips catalans l'entrenador gironí Joan Pau Torralba. Amb aquesta derrota les grupistes segueixen onzenes amb un balanç de 5 victòries i 15 derrotes. La propera jornada visiten el Segle XXI.