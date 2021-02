El Garatge Plana Girona encaixa a Igualada la primera derrota del 2021

Tard o d'hora havia d'arribar. Les bones ratxes s'acaben, més tard o més aviat. Pel Garatge Plana Girona el 2021 estava sent un any perfecte, immaculat. Ple de victòries fins anit, quan li va tocar visitar Les Comes. La bona defensa de l'Igualada Rigat, més encertat en atac, va ser clau per desencallar un partit que es va torçar abans del descans pels gironins. Tety Vives va situar l'1-0 després de la primera vintena de minuts i Antoni Baliu va fer el segon poc abans d'iniciar el segon temps. Un cop dur pels de Ramon Benito i Marc Comalat. No només no hi va haver capacitat de reacció, sinó que l'Igualada faria el tercer.