Dest serà titular en la visita al camp del Betis

El Barcelona arriba al Benito Villamarín en el seu millor moment de la temporada, tant en resultats com en joc, i mesura aquesta progressió en un partit exigent contra el Betis, que també ha trobat un bon rumb, però que va patir una gran decepció dijous passat, en quedar eliminat per l'Athletic als quarts de la Copa quan assaboria les semifinals. El Barça manté les baixes de Piqué, Coutinho i Fati i Sergi Roberto.

Pel que fa als problemes en la recuperació d'Ansu Fati, Ronald Koeman no va voler entrar-hi gaire. Això sí, que va instar el jugador a estar tranquil. «Jo no n'he de p arlar. Cal respectatar el jugador. Si hi ha res, ja ho comunicarem. L'important és que es recuperi amb calma. Té molt de futur per davant i s'han de fer bé les coses».

Tot el contrari li va passar a l'equip català, que estava virtualment eliminat del torneig a Granada, i va donar la volta al marcador per ficar-se en una semifinal que el retornarà dimecres que ve a la capital andalusa, encara que canviarà de barri i passarà d'Heliópolis a Nervión per enfrontar-se al Sevilla. El tècnic holandès va lloar la tasca de Griezmann i Dembélé durant els últims partits.

Tots dos blocs van disputar dues exigents pròrrogues i hauran d'intentar alinear un onze de garanties. L'equip que dirigeix el xilè Manuel Pellegrini afronta el seu tercer partit seguit en set dies com a local, després que dilluns guanyés l'Osasuna (1-0) i el dijous perdés en el torn de penals després d'un 1-1 contra l'Athletic. L'equip sevillà es troba classificat en setena posició amb trenta punts, a dos dels llocs europeus que marca la Reial Societat. Per a la visita del Barça el porter xilè Bravo continua de baixa. Són baixa Bartra, el porter Dani Martín i Camarasa.