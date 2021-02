El Govern autoritza la represa de les lligues d'accés a tornejos estatals

La Primera Catalana de futbol, ajornada des del 10 d'octubre després de la disputa de la segona jornada, i la Copa Catalunya de bàsquet, que encara no s'havia iniciat, són algunes de les competicions esportives amateurs que es podran reprendre en les properes setmanes. El Procicat, en la seva reunió d'ahir, va accedir a una mínima reobertura del sector, molt lluny de la que pretenien els clubs de base, que també inclou la represa d'activitat en gimnasos i pavellons amb el 30% del seu aforament i un màxim de sis persones per activitat, fent servir mascareta durant la pràctica i amb els vestidors tancats.

«Volem esperar a veure què diu el DOGC perquè hi ha coses que no s'entenen. Estem reclamant coherència i que se'ns equipari a d'altres sectors com el cultural», exposava ahir Joan Ferrer, un dels impulsors de la plataforma Ja n'hi ha prou, que reclama la reobertura de l'esport, sobretot pels benefici que té en nens i joves. Les competicions continuen majoritàriament suspeses, ja que només segueixen autoritzades les d'àmbit estatal o professional, si bé a partir de dilluns sí que es permetran tots aquells tornejos que donen accés a competicions estatals, cosa que beneficia unes 4.600 persones, amb l'objectiu de «mantenir la vitalitat de l'esport català», segons Marc Ramentol, secretari general de Salut. Dies enrere ja s'havia reprès la Lliga Catalana d'handbol, en considerar-la una segona divisió nacional espanyola, i el cap de setmana passat l'hoquei va engegar la Nacional Catalana. A l'espera del que publiqui el DOGC, totes aquestes categories podran reprendre dilluns els entrenaments i amb l'aixecament del confinament municipal podran desplaçar-se a una localitat diferent a la seva.

En l'àmbit del futbol la reobertura afectarà la Primera Catalana, que dona accés a Tercera, i la Preferent juvenil i femenina. La Federació encara no té clar quan tornarà a rodar la pilota, ni si quan ho faci hi podrà haver públic als estadis (ara tots els partits de qualsevol disciplina a Catalunya són a porta tancada). L'últim cap de setmana de febrer podria ser l'escollit per al reinici, que en principi mantindria el format i calendari de la primera fase de competició que ja havia començat a l'octubre. Això sí, el campionat acabaria al final d'aquesta lliga i els ascensos i descensos s'hauran de dirimir, per tant, en aquests partits, sense opció d'una segona fase.

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), per la seva banda, ja havia plantejat en una reunió amb diferents clubs de la Copa Catalunya (que dona accés a la lliga EBA) una proposta de retorn a la competició el cap de setmana del 6 i 7 de març, si la pandèmia ho permetia. També es podran reprendre les competicions preferents. Un altre esport que també visualitza mínimament la reobertura és el patinatge. La Federació Catalana està valorant fer el campionat català de grups de xou el 27 de març, mentre que l'espanyol està fixat pel 24 d'abril.