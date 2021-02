La filtració del contracte de Messi provoca un altre incendi a Can Barça

Un nou escàndol extraesportiu ocupa l'actualitat del FC Barcelona. El diari El Mundo va publicar ahir l'últim contracte del jugador argentí al detall, que va signar el novembre del 2017 i que continua vigent fins al 30 del pròxim mes de juny. En aquest interval de quatre temporades, Messi acabarà cobrant una xifra total de 555.237.619 euros bruts.

«La xifra total és la suma de salari fix, drets d'imatge, un seguit de primes multimilionàries inèdites fins avui, dietes i diverses variables que depenen de diversos objectius», revela la informació. Un últim «contracte faraònic» que va signar durant el mandat de Josep Maria Bartomeu, amb un balanç de comptes força preocupant, segons una memòria econòmica que va facilitar fa uns dies la Comissió Gestora que governa el club fins a les eleccions presidencials del 7 de març. Per temporada, Leo Messi cobraria uns 138 milions d'euros bruts entre el salari fix i les variables. A més, l'acord incloïa dues primes (115.225.000 euros de prima de renovació i 77.929.955 euros de prima de fidelitat). Pel que fa a xifres netes, després dels impostos, la informació apunta que Leo Messi hauria guanyat 297 milions d'euros de «còmput net».

La publicació d'aquestes informacions ha aixecat polseguera, i el FC Barcelona va emetre un comunicat negant «categòricament» qualsevol responsabilitat en la publicació del contracte i va anunciar que emprendrà «accions legals» contra el diari El Mundo. Per contra, els advocats de l'astre argentí també recorreran a la justícia contra les cinc persones que tenien coneixença i accés al contracte per esbrinar qui ha filtrat la informació. El contracte estava protegit per una clàusula de confidencialitat, i per això els advocats de Messi pretenen demandar l'expresident Josep Maria Bartomeu i el director general Òscar Grau, directius encarregats de signar el contracte, i Carles Tusquets, president en funcions del club, que tenia coneixement d'aquest document, a part de dues persones més.