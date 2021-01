«Ja n'hi ha prou» reivindica la recuperació de l'activitat del sector esportiu

L'esport ha dit prou. Davant les noves mesures del Procicat que impedeixen entrenaments en recintes tancats i amb els confinaments municipals que també impossibiliten als esportistes entrenar a l'aire lliure si no és dins els límits perimetrals, diferents entrenadors, esportistes, directius i aficionats, com també clubs i entitats esportives han creat la plataforma Ja n'hi ha prou. La iniciativa té per objectiu fer saber la disconformitat amb les noves restriccions que, de moment, només afecten el món de l'esport. Restauració, cultura o religió no han tingut, fins ara, unes mesures tan dures com les que des de fa mesos colpegen el món de l'esport i, ara, els seus protagonistes se n'han cansat i han decidit crear aquest manifest, en una idea que surt de tothom i de tots els esports.

«Ja n'hi ha PROU! L'ESPORT és segur! Prou de criminalitzar-nos». Aquest és el lema amb el qual obre el manifest creat per la plataforma sorgida a les comarques gironines, però que amb poques hores ja ha passat a ser de caràcter de tot Catalunya i desenes d'entitats, clubs o esportistes d'arreu del país ja s'hi han adherit. «Hem de trobar la manera que el nostre esport de base continuï funcionant. Nois, noies, no defalliu. Tot arribarà», afirmava Laia Palau, capitana de l'Spar Girona i una de les jugadores que s'han unit a aquest manifest. La plataforma es va donar a conèixer ahir al matí a partir de les xarxes socials, i amb menys de 24 hores ja compta amb més d'un miler de seguidors a Twitter i amb més de 600 a Instagram.

Tot i el confinament municipal que començarà a partir de demà i que durarà almenys 10 dies, els organitzadors han convocat una mobilització davant els pavellons de cada municipi per aquest dissabte, dia 9 de gener, a les 12 del migdia. Demanen que els diferents esportistes s'hi presentin amb la roba de fer l'activitat, reivindicant el seu sector -sigui un estic d'hoquei o una pilota d'handbol-, i també es farà una lectura del manifest. També han previst una gran concentració unitària el pròxim dissabte 23 de gener, a Fontajau -quan ja no hi hagi confinament municipal.

Els organitzadors d'aquest manifest demanen les mateixes condicions que els altres sectors, ja que no entenen com, per exemple, es poden fer mítings polítics o circs en pavellons però llavors no deixen assistir públic als esdeveniments esportius.

També demanen que es pensi en els més petits, que són els grans perjudicats. I és que on més afecten aquestes restriccions és en l'esport base, que ara es quedarà sense entrenar fins al pròxim 18 de gener com a mínim.

En paral·lel, la plataforma ha creat una recollida de firmes a través de change.org perquè tota aquella gent que vulgui pugui firmar i reivindicar la recuperació de l'activitat del sector. Ahir a la nit, la petició ja comptava amb més de 3.000 de signatures.