Cop d'efecte a Gernika

L'Spar Girona va acomiadar-se ahir del 2020 amb una gran victòria d'equip a Maloste (60-69). En una pista sempre complicada, les d'Alfred Julbe van exhibir la seva qualitat per superar totes i cadascuna de les dificultats que els anava proposant el Lointek Gernika Bizkaia. De la mateixa manera que han anat fent al llarg de l'any, marcat pel temporal Gloria i la pandèmia del coronavirus. La solidesa defensiva va ser la clau per superar el conjunt basc de les exgironines Rosó Buch i Nadia Colhado. Tot això el dia que Paola Ferrari tornava en escena un cop recuperada de la seva lesió.

La intensitat del partit va elevar-se de seguida. Tothom volia el triomf. D'una banda, les gironines necessitaven millorar la imatge contra l'IDK. De l'altra, el Gernika volia redimir-se de les dues derrotes consecutives. Les locals van ser més ràpides en atacar, però Julia Reisingerova no trigaria en deixar clar qui manava. La pivot txeca va estar molt inspirada des de la pintura al costat de Frida Eldebrink -màxima anotadora amb 15 punts- i Adaora Elonu. L'Uni endevinava cada canvi de ritme del conjunt basc i el trepitjava aprofitant l'avantatge físic de jugadores com Reisingerova per acabar el primer parcial amb un avantatge al marcador de 14-21. Igual que li va passar en el seu retorn a Fontajau, Buch va tenir molts problemes per desenvolupar el seu joc i només va aconseguir anotar de tir lliure, mentre Laia Palau i Chelsea Gray es mostraven generoses amb les seves companyes per liderar al descans amb 10 punts de diferència (28-38).

Per més còmode que se sentís l'Spar Girona, les basques no estaven disposades a tirar la tovallola. Encomanant-se a l'energia de Colhado, que va destacar en el rebot ofensiu, el Gernika va fer un pas endavant i va aconseguir endur-se el tercer parcial (14-12). Tot i així, el treball defensiu de les de Julbe i l'encert d'Eldebrink des dels 6,75 van permetre seguir manant per 42-50. L'actuació de Gray va ser determinant al tram final amb dues cistelles que les gironines van agrair. També la de Sonja Vasic, exemplificant a la perfecció el duel del seu equip amb les idees clares tant en atac com en defensa.

Un duel que deixava bones sensacions i que anirà de perles per afrontar l'exigent muntanya que se'ls presenta el mes de gener amb una sèrie de partits ben exigents entre Lliga i la segona bombolla de l'Eurolliga, a Schio.