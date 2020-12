L'esquiadora Núria Pau competirà a la Copa del Món a Semmering

L'esquiadora de Ribes de Freser Núria Pau participarà en la propera prova de la Copa del Món, que se celebrarà a la localitat austríaca de Semmering els propers 28 i 29 de desembre. Competirà en les disciplines de gegant i eslàlom.

Aquest últim cap de setmana, Pau va ser vuitena en la Copa d'Europa d'Andalo, on va guanyar la segona mànega. Arriba a la cita motivada pels últims resultats, els millors de la seva carrera en el circuit de la Copa d'Europa. «Estic en un molt bon moment, he anat cada cop a més des que va començar la temporada. Em sento bé físicament, entrenament perfectament i fent molta feina mental. Ho tinc tot de cara per rendir al màxim en els aspectes que depenen de mi. Em sento amb confiança, motivada i preparada per donar-ho tot», declara la gironina en un comunicat.