El Salt Gimnàstic Club acaba subcampió a la Lliga Iberdrola

El Salt Gimnàstic Club tanca el 2020 amb una nova alegria, el subcampionat de la Lliga Iberdrola. En temps de pandèmia la resolució d'aquesta competició es va anunciar ahir, després que els jutges avaluessin les diferents actuacions a partir de vídeos enregistrats per cada club. El títol va ser per al Xelska, amb 192,750 punts, que va superar les saltenques (190,570), l'Egiba (186,550) i el Moreres (186,400). L'equip dirigit per Montse Hugas va formar amb les gimnastes Laura Bechdejú i Marina Gonzalez, que entrenen al CAR de Madrid dins la dinàmica de la selecció espanyola, a més de Sara Coll, Aida València, Jana Guardiola, Berta Àlvarez, Nicole de Miguel i Èlia Ribas.

«Un segon lloc per a nosaltres és un premi excel·lent», deia ahir la directora tècnica del Salt Gimnàstic. Per la seva banda, l'entrenadora Clàudia Vila va destacar que «estem súper orgulloses perquè ha sigut un any molt complicat. Hem treballat al màxim tot i les restriccions i dificultats per entrenar. És un segon lloc més que merescut». Aquest subcampionat a la Lliga arriba poques setmanes després d'un altre èxit del club, al Campionat d'Espanya, on va assolir gairebé trenta medalles.

Sara Coll, gimnasta, també estava molt satisfeta: «Ha sigut un any molt dur, ple de complicacions, i hem sabut superar les dificultats. Vam tenir algunes errades però estem molt contentes i orgulloses de l'equip». El Salt va ser el millor en terra, segon en paral·leles, i tercer en barra i salt.