Un triomf per reenganxar-se a la Lliga

Al Barcelona només li val treure els tres punts aquesta tarda contra un València carregat de dubtes i si vol reenganxar-se a la baralla pel lideratge de LaLiga Santander. Després de vèncer dimecres la Reial Societat (2-1), els blaugranes van retallar distàncies en la classificació i ara encaren el duel contra el València a sis punts del primer lloc, compartit entre el conjunt txuri-urdin, l'Atlètic i el Reial Madrid, que estan empatats amb els mateixos 26 punts.

El Barça vol congestionar encara més la lluita pel títol encadenant la tercera victòria consecutiva en lliga, i tornar a exhibir el bon joc que va mostrar contra la Real, després dels dubtes que havien generat la tímida victòria contra el Llevant (1-0) i l'ensopegada de Cadis (2-1).

Per mantenir la millor versió de l'equip, és probable que Ronald Koeman, torni a apostar per Pedri com a acompanyant de De Jong i Busquets a la medul·lar. La incògnita passa per saber si Coutinho tornarà a l'onze titular, encara que sigui com a extrem en la davantera, al costat dels fixos Messi i Griezmann. Si Koeman segueix sense confiar en Coutinho, els més previsible és que Braithwaite sigui qui tancament l'atac.

En defensa, el dubte és si Lenglet tornarà per a enfrontar-se al València després de ser relegat en l'onze pel jove Mingueza en duel contra la Real. Araújo repetiraà a l'eix i Dest al lateral dret.

El València arriba a aquesta cita amb el regust agredolç i els conseqüents dubtes que va deixar la classificació a la pròrroga per a la segona ronda de la Copa al camp d'un Terrassa que el va tenir contra les cordes. El tècnic dels valencianistes, Javi Gracia recupera Gayà i podrà amb Maxi Gómez al qual va donar descans a Terrassa per minimitzar uns problemes al genoll. En defensa, tot sembla indicar que Diakhiby serà la parella de Gabriel Paulista.