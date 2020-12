El derbi de la Tramuntana entre Unió i Peralada torna per marcar la diferència

El derbi de la Tramuntana torna aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Figueres rep la visita del Peralada, en l'enfrontament dels dos representants altempordanesos de Tercera Divisió, diumenge a les 12 del migdia, a porta tancada. Gairebé un any després de l'últim enfrontament entre els dos equips veïns, que va servir per obrir el 2020, unionistes i xampanyers es retroben a Vilatenim per posar punt final a l'any.

Els locals arriben al duel després de descansar forçosament aquest cap de setmana, ja que un positiu en la plantilla del Banyoles ha evitat la càrrega competitiva dels homes de Javi Salamero abans del derbi. A la taula, el Figueres ocupa la novena posició amb vuit punts i un partit menys. El balanç de dues victòries, dos empats i tres derrotes no és l'esperat en aquest moment de la temporada, una situació que l'equip espera poder revertir després de la bona imatge contra l'Horta (1-1). A més, el Figueres encara no ha guanyat a Vilatenim aquesta temporada i l'objectiu implica superar els veïns de Peralada per acabar l'any amb el derbi de la Tramuntana i el primer triomf a casa.

Per la seva banda, el Peralada arriba al duel en un dels seus millors moments. Els homes d'Albert Carbó són quarts amb quinze punts i un balanç de quatre victòries, tres empats i una derrota. De fet, els xampanyers arriben de blindar un any 2020 invictes com a locals contra el Cerdanyola (1-1) i només dues derrotes a domicili en lliga contra Santfeliuenc el curs passat i Granollers fa quinze dies. Els peraladencs visiten Vilatenim amb la intenció de superar el Figueres i acabar amb una estadística històrica: guanyar per primera vegada un derbi al feu unionista. Només la temporada passada, el Peralada va aconseguir puntuar a l'estadi del Figueres.



El precedent

El 5 de gener passat, el derbi va acabar amb taules en el marcador (1-1), un punt per a cada equip que va servir per emplaçar-se al Municipal de Peralada al mes de maig, però que la pandèmia del coronavirus va evitar per la finalització precipitada de la temporada.

Un gol de Pepu des del punt de penal i un d'Arnau Ortiz van deixar l'empat definitiu en un partit amb gairebé mil espectadors a les grades de Vilatenim.



La Unió no ha perdut cap derbi en lliga a Vilatenim

En els xocs directes entre unionistes i xampanyers a Tercera Divisió, entre el 2014 i el 2017, el Figueres es va imposar per 2-1, 2-0 i 2-1. Només la temporada passada el Peralada va aconseguir puntuar.