Vizuete podrà comptar amb tota la plantilla per rebre la FE Grama a casa

Després de descansar la setmana passada, el Girona B torna a posar-se la granota de treball per disputar un partit de futbol. Amb la intenció de deixar enrere una ratxa negativa de dues jornades sense guanyar (derrota contra el Peralada per 0-1 i empat sense gols contra el Sant Andreu) els joves jugadors d´Àxel Vizuete reben (12.00) una FE Grama encasellada una posició per sota dels gironins amb els mateixos punts que ells, 12. «L´equip té ganes de tornar a jugar i més a casa, ja que portem dues jornades consecutives fent-ho a domicili», descrivia Vizuete. Cal afegir-hi que els de Santa Coloma de Gramanet arriben a la cita esperonats gràcies a la victòria (2-0) enfront un dels millor rivals de la categoria, com és el Sant Andreu. «Venen d´un gran partit. Preveig un duel molt complicat però l´equip ha treballat bé», explicava.

Pel partit d´avui, Àxel Vizuete recupera els lesionats Eppy i Benítez i tindrà tota la plantilla a la seva disposició.