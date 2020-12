El Sarrià pateix una dolorosa derrota a Galícia

El Sarrià no va poder allargar la ratxa de victòries -després de guanyar a Lalín a casa i Bordils a fora- i va encaixar una dolorosa derrota a la pista del Teucro (34-28). Un conjunt gallec que ja va aconseguir empatar en la primera volta al pavelló de la UES (26-26) i que superen els sarrianencs en la classifició. Ara, el conjunt entrenat per Irene Vilaboa ocupa la cinquena posició, l'última que dona accés a jugar la fase d'ascens.

Tot, en un partit molt igualat fins al descans (15-13), però que en la represa, un parcial de 7-2, va acabar amb totes les esperances del conjunt visitant (22-15). En els primers compassos de la segona mietat, els de Salva Puig no només van estar negats de cara a porteria, sinó que també estaven molt imprecisos en les passades, i en això ho van aprofitar els gallecs per posar terra de per mig en el marcador, i afrontar els últims 20 minuts amb relativa tranquil·litat.

Guillem Lozano, al minut 11 de partit, posava per primer i últim cop el Sarrià per davant en el marcador (7-8). Els gironins van anar durant tot el partit a remolc i ni els cinc gols de Lozano ni els sis de Pere Arnau els van mantenir amb vida. I és que al davant es van trobar amb un Teucro molt inspirat en atac que, de la mà de Miguel Ángel Iglesias -10 gols-, va anar fent camí cap a la victòria. Els gallecs van tenir un avantatge màxim de vuit gols (34-26), que el Sarrià va retallar al final (34-28).