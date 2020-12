La primera victòria del Girona femení ja és al sac. Per aconseguir-la s´ha hagut de patir, plorar i treballar molt, però ahir l´equip d´Eudard Sanmartín va recollir els seus fruits. La remuntada al camp de l´Olímpic Terrassa amb els gols de la juvenil Aina Sararols i Alba Valor (1-2) a la segona part va servir per pujar la moral a les gironines, que ja aixequen el vol sent una autèntica pinya i poden treure´s tota la pressió que tenien a sobre amb els primers tres punts de la temporada.

Després de totes les patacades que s´havien endut fins ara, va tocar treballar sobretot l´aspecte anímic durant la setmana. Sanmartín i Marc Quer van transmetre a les jugadores que els resultats només s´aconseguirien mostrant-se com un equip i així va ser. La qualitat d´una plantilla que encara s´està coneixent va desbordar de seguida a Terrassa. Ben situades i disposades a fer un pas endavant en un partit seriós, les gironines van veure com als primers minuts els reapareixien els fantasmes. Passat el primer quart d´hora, Sofi va superar la porteria d´Ainoa Díaz fent caure una autèntica gerra d´aigua freda.

No obstant això, el Girona mai va deixar de creure-hi tot i arribar a la mitja part anant per darrere al marcador i pensant que havien topat amb la mateixa pedra per enèsima vegada. El discurs dels tècnics al vestidor va ser clau per recuperar la confiança en l´equip. I és que les sensacions van ser bones només trepitjar el terreny de joc a la represa.

La juvenil Sararols va encarregar-se de donar esperança al conjunt blanc-i-vermell marcant el gol de l´empat al minut 55. Immediatament, Valor va fer el de la remuntada.

A partir d´aquí, el Girona va concentrar-se a defensar la victòria i impedir que el Terrassa disposés d´ocasions. El xiulet final va fer esclatar l´eufòria entre l´equip de Sanmartín, que va treure´s «la pressió de defensar l´escut del Girona», com va explicar el tècnic.