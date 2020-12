Hamilton és positiu per COVID-19 i no podrà igualar el rècord de 13 triomfs

El pilot i vigent campió de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) s'ha contagiat de coronavirus i es perdrà la penúltima cita del Mundial, el Gran Premi de Sakhir a Bahrain, per la qual cosa no podrà igualar el rècord de 13 victòries en un mateix campionat que comparteixen Michael Schumacher i Sebastian Vettel. Hamilton va sentir símptomes lleus dilluns després d'haver-se fet la prova diumenge, després d'un nou triomf al Mundial. D'aquesta manera, el pilot britànic no podrà igualar aquest rècord en un mateix Mundial que comparteixen Vettel (2013, amb Red Bull) i Schumacher (2004 amb Ferrari). No obstant això, si pogués córrer l'última cita d'Abu Dhabi, i en cas de victòria, superaria el seu propi rècord personal (d'11 victòries en un any) per arribar als 12 triomfs.