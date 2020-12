Hamilton és positiu per COVID-19 i no podrà igualar al rècord de 13 triomfs

El pilot i vigent campió de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) s'ha enc de coronavirus i es perdrà la penúltima cita del Mundial, el Gran Premi de Sakhir a Bahrain, per la qual cosa no podrà igualar el rècord de 13 victòries en un mateix campionat que comparteixen Michael Schumacher i Sebastian Vettel. Hamilton va sentir símptomes lleus dilluns després d'haver-se fet la prova diumenge. D'aquesta manera, el pilot britànic no podrà igualar aquest rècord en un mateix Mundial que comparteixen Vettel (2013, amb Red Bull) i Schumacher (2004 amb Ferrari).

No obstant això, si pogués córrer l'última cita d'Abu Dhabi, i en cas de victòria, superaria el seu propi rècord personal (d'11 victòries en un any) per arribar als 12 triomfs.