A la tercera va la vençuda. Aferrar-se a aquesta dita és el que vol l'entrenador del Peralada Albert Carbó per avui. Els xampanyers reben la Grama a dos quarts de cinc de la tarda al Municipal inmersos en una gran dinàmica de resultats. L'equip empordanès arriba a la cita havent guanyat (0-1) tot un Girona B a domicili. Amb un únic però: no haver guanyat cap dels dos duels jugats al Municipal de Peralada. Per trencar aquesta ratxa Albert Carbó no podrà comptar amb el sancionat Iván Amoedo.