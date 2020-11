Koeman deixa Messi a casa pel partit amb el Dinamo de Kíev

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, ha aconseguit el que bona part dels seus predecessors no van ser capaços de fer mai: donar descans a Leo Messi en un partit important de la fase de grups de la Lliga de Campions. D'aquesta manera, els blaugrana viatjaran a Kíev per enfrontar-se al Dinamo sense l'astre argentí ni tampoc el migcampista holandès Frenkie de Jong.

I és que després d'una mala ratxa de joc i de resultats, el tècnic del Barcelona ha decidit que ha arribat el moment que alguns dels jugadors que porten acumulats més minuts s'aturin per així donar entrada a cames fresques davant les sis baixes per lesió que té. Messi es quedarà a Barcelona i també De Jong. Sorprèn que l'argentí no viatgi, però hi ha prou jugadors en la nòmina de davanters que poden actuar en la seva posició. Més complicat suposa entendre l'absència de De Jong.

I és que l'holandès, que juga habitualment de migcampista, és dels pocs que poden actuar també en la posició de central, demarcació en la qual el Barça té només un jugador disponible (Clement Lenglet) i tres baixes (Piqué, Araújo i Umtiti). Per això, Koeman donarà pas a un central del filial, Óscar Mingueza, per jugar com a acompanyant del francès. A més d'aquestes tres baixes, el Barça tampoc podrà comptar amb Sergi Roberto, Sergio Busquets, ni Ansu Fati, tots a la infermeria.

Després de tres victòries consecutives a la fase de grups (Ferencváros, Juventus i Dinamo de Kíev a casa), el partit d'aquest vespre pot suposar un gran pas cap a la classificació i com a primer de grup, davant d'un rival que ha sumat un punt en els tres partits jugats i està molt exigit. Els de Koeman, que estan en una dinàmica negativa a la Lliga, sortiran a la gespa amb un equip farcit de moltes novetats. S'espera que Sergiño Dest sigui l'encarregat de suplir Sergi Roberto al lateral dret i que Mingueza es converteixi en l'acompanyant de Lenglet a l'eix.

En el doble pivot es presenten diferents opcions. Pràcticament en totes elles, sense Busquets ni De Jong, és el bosni Miralem Pjanic qui parteix com a titular fix. Per l'altra posició, Koeman podria decantar-se per Aleñá o Riqui Puig o potser reservar-los per a alguna de les posicions més avançades. A la davantera, a Kíev pot ser un bon dia perquè Griezmann i Coutinho es reivindiquin. En les altres dues posicions, Trincao i Pedri podrien tenir opcions, fins i tot Riqui Puig.



El rival, també mermat

Pel que fa al Dinamo, tampoc podrà disposar dels seus millors jugadors. Li toca rebre el Barça minvat d'efectius per culpa del coronavirus, encara que amb menys baixes a l'onze titular respecte al duel de fa tres setmanes al Camp Nou. Recupera el defensa Mykolenko i el lateral Karavaev, a més dels migcampistes Garmash i Shaparenko. Precisament tots dos van convertir-se en els golejadors aquest passat dissabte en la victòria del conjunt ucraïnès davant el modest Inhulets Petrove (0-2).

Això sí, el Dinamo no va poder comptar amb deu jugadors per coronavirus, entre els quals figuren dos puntals de l'equip com Serguei Sidortxuk i Víctor Tsigankov, que va marcar fa tres setmanes davant el conjunt blaugrana (2-1). Tampoc van poder saltar al camp el dissabte i, previsiblement, tampoc ho faran avui diversos habituals en la rotació com Popov, Gerson Rodrígues, Shabánov i Andriyevski.

Per altra banda, el Sevilla visita aquesta nit (21 hores) el Krasnodar amb la intenció de deixar vista per a sentència la classificació per als vuitens de final.