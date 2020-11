El Reial Madrid paga cara una mala segona part i cedeix un empat a Vila-real

El Reial Madrid i el Vila-real es van repartir els punts en un partit bastant entretingut i amb alternatives que va acabar amb un 1-1 a l'electrònic, en una meitat per a cadascun dels dos equips.

El matiner gol de Mariano va fer mal al conjunt local, ferit en el seu orgull. L'assistent en un primer moment va aixecar la banderola i la va baixar a l'instant per un intent de Lucas Vázquez d'entrar a la jugada, però finalment no va influir-hi tot i que es va acostar a Carvajal abans de la seva centrada. El Reial Madrid havia sortit més concentrat i Mariano, autor del 0-1, més encertat. Amb el vent a favor els visitants es van desgastar per dominar l'escenari, amb el Vila-real anul·lat i trobant a faltar Paco Alcárcer, especialment el seu soci: Gerard Moreno. El 7 va trigar en entrar en joc i quan ho va fer, va estar lluny de la porteria rival i sense entendre's amb Bacca.

A la represa Emery va moure fitxa abans del que ho van fer els madrilenys i amb bon resultat, especialment gràcies a la profunditat d'Estupiñán i dels les desmarcades per velocitat de Chukwueze. El lateral esquerre va fer una passada de gol a Parejo, però l'internacional espanyol va perdonar en la seva arribada de segona línia. Al Madrid se li feia llarg el partit, jugant molt al seu camp, quan Courtois va sortir malament i va caçar Chukwueze. La pena màxima va permetre l'empat de Gerard i va acabar de bolcar els locals que no van poder trencar la igualtat a l'electrònic. Amb aquest resultat el Vila-real s'aferra per la lluita del campionat.