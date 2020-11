Hoquei Gel El Puigcerdà supera el Barça a la pròrroga en un partit molt intens i disputat

El Club Gel Puigcerdà va superar el Barça (7-6) en un partit molt intens i disputat que es va decidir a la pròrroga després que els de la Cerdanya aconseguissin capgirar un marcador advers de 2-6 al final del segon període. Boronat, 38 segons després de començar aquest temps extra, aconseguia el gol d'or i la victòria per al seu equip. Un triomf que els permet continuar, una jornada més, al capdavant de la classificació.

Però no va ser fàcil per al conjunt groc i negre, que es va veure sorprès per uns blaugrana que, tot i arribar a la cita com a últims classificats, van plantar una bonica batalla al gel de Puigcerdà. Els barcelonins van arribar al final del primer període amb un avantatge d'1-2, un resultat que es va ampliar amb quatre gols de diferència al final del segon període (2-6). Tot i així, els de la Cerdanya no es van rendir i amb molt d'esforç van poder marcar quatre gols (6-6) i portar el partit a la pròrroga. Un desenllaç a cara o creu que va tenir la seva recompensa per als locals quan Boronat va anotar el 7-6 definitiu.