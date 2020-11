Sense públic als partits a Catalunya com a mínim durant quinze dies més

Mentre continuen aturades les competicions de base i de lligues catalanes, els tornejos espanyols i internacionals avancen amb la relativa normalitat que permet la crisi sanitària. A Catalunya, però, aquests partits continuaran sense públic com a mínim durant quinze dies més, i el més probable és que així es mantingui fins al gener. Segons van assegurar ahir fonts de Protecció Civil al Diari de Girona, la resolució que es publicarà al DOGC sobre les mesures de la desescalada que s'aplicaran a partir de dilluns inclourà l'obligatorietat que no hi ha públic ni en pavellons ni en estadis a l'aire lliure com es ve fent des de fa un mes. Això vol dir que, en futbol, i deixant a banda el Girona, que depèn de l'LFP, Olot i Llagostera (Segona B) i Girona B, Peralada, Figueres i Banyoles (Tercera), continuaran competint a porta tancada. I que també ho hauran de fer l'Spar Girona i el Bàsquet Girona; el Sarrià, el Bordils i el Banyoles d'handbol; el Girona, el Lloret i el Palafrugell d'hoquei, i el Puigcerdà d'hoquei gel, entre d'altres.

Dijous, quan el Govern va anunciar que les mesures preses per evitar la propagació de la segona onada del coronavirus s'aplicarien en quatre trams de 15 dies, es va saber que a partir de dilluns es reobriran els equipaments esportius, cosa que permetrà reprendre els entrenaments dels equips base i dels equips federats que només competeixen a Catalunya. Que aleshores es digués que en pavellons només hi podria haver un 30% d'ocupació, i que en estadis a l'aire lliure es podria arribar al 50%, feia referència al número d'usuaris, i no pas al d'espectadors, segons les explicacions d'ahir de Protecció Civil. Per tant, l'esperança de l'Spar Girona de poder afrontar amb públic a Fontajau la bombolla de l'Eurolliga prevista per als dies 1, 3 i 4 de desembre s'esvaeix.

El club tenia pactat amb l'Ajuntament i la Generalitat un pla per posar uns 2.000 aficionats al pavelló i el va estar aplicant en les primeres jornades de Lliga, però des de l'enduriment de les mesures, ha hagut de jugar com la resta d'equips a porta tancada. Ara la voluntat era que pels partits d'Eurolliga (que portaran a Girona el Riga, l'Ekaterimburg i l'Schio) hi pogués haver almenys un 30% de l'aforament (1.400 espectadors), però la resolució del Govern ho vetarà. De fet dijous club i Ajuntament estaven a l'espera de llegir la lletra petita de la resolució del DOGC per tal de determinar quin escenari tindran.

Protecció Civil deia ahir que aquesta situació de mantenir els partits a porta tancada com fins ara es mantindrà, com a mínim, durant quinze dies més, afectant per tant, la bombolla de l'Eurolliga de Girona. A partir del 7 de desembre s'hauria d'entrar, si les dades epidemiològiques ho permeten, en la segona fase de desescalada, i en funció de com siguin, es podria valorar si s'allarga o no la prohibició de tenir públic en espectacles esportius. Cal recordar que els teatres i cinemes, que també podran reobrir a partir de dilluns, ho faran amb un 50% de l'aforament i un màxim de 500 espectadors per sala. Si l'evolució de la pandèmia és positiva, a primers de 2021 s'entraria en la quarta fase i aleshores retornaran les competicions catalanes i de base i es podria permetre el retorn de l'afició als estadis i pavellons.