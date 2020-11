El Girona femení convoca tres juvenils per reivindicar-se contra el Pallejà

El Girona espera traslladar d'una vegada per totes les sensacions del terreny de joc al marcador. L'equip d'Eudard Sanmartín rep aquesta tarda el Pallejà a Torres de Palau (16 h), a porta tancada, amb la intenció de reivindicar-se per sumar els primers punts de la temporada. Fins ara, les gironines han pagat cara la inexperiència a Primera Nacional acumulant tres derrotes seguides que les situen a la cua. Són l'únic equip que no ha estrenat el caseller, però tenen el repte d'aconseguir-ho avui contra un rival que tampoc ha tingut l'inici ideal. Sanmartín ha donat l'oportunitat a tres juvenils per compensar la baixa definitiva de Sofia Hernández.