Arxivada la querella de Mediapro contra Rosell per un cas d'espionatge

L'Audiència Provincial de Barcelona ha arxivat la querella presentada pel grup Mediapro contra l'expresident del Barcelona Sandro Rosell per presumpte espionatge empresarial en entendre que les proves obtingudes no tenen «fonament suficient» per provar la comissió de delicte.

En l'acte, la secció setena de l'Audiència de Barcelona desestima el recurs d'apel·lació interposat pel president de Mediapro, Jaume Roures. Mediapro va denunciar Rosell el 2016 per uns fets produïts entre els anys 2009 i 2011, en haver tingut accés aquest al correu electrònic de Jaume Roures, president de l'esmentat grup de comunicació.