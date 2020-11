Arenas: «Segur que lluitaré pel títol»

El pilot gironí de MotoGP Albert Arenas (KTM) es va mostrar ahir optimista de cara al Gran Premi de la Comunitat Valenciana d'aquesta cap de setmana, ja que la previsió del temps és «bona», però sobretot perquè coneix el seu «potencial» per poder anar «a totes» en una carrera que pot resultar clau.

«Arribem a la segona carrera d'aquest últim triplet i queden ja solament cinquanta punts, així que s'acosta el final. La previsió és bona, així que segurament tindrem divendres i dissabte per preparar encara més la carrera del diumenge», va comentar Arenas en declaracions facilitades pel seu equip. El català, líder amb tres punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura (Honda), anirà «a totes» després de la seva desqualificació del diumenge, també a Xest després de veure's involucrat en una caiguda al principi de la cursa. «Sabem del nostre potencial, així que donarem el màxim i a veure què passa», va advertir Arenas.

«Tinc ganes de córrer fins a l'última volta contra els meus rivals pel títol, i que es decideixi tot en la lluita en la pista», va sentenciar el pilot gironí.

Per la seva banda, el pilot empordanès Maverick Viñales, quart en la classificació provisional del mundial de MotoGP i amb possibilitats matemàtiques fins i tot de lluitar pel títol, va assegurar ahir que no té «res a perdre», així que farà «tot el possible per obtenir el millor resultat possible».

«El cap de setmana de la darrera cursa no va ser el nostre cap de setmana, lluitar pel campionat serà difícil ara, així que no vull centrar-me gaire en això», reconeixia el pilot de Yamaha en la nota de premsa del seu equip davant el repte que es planteja en el pròxim Gran Premi de la Comunitat Valenciana. «Ara treballarem per millorar la moto i intentarem gaudir d'aquesta segona oportunitat de fer una bona carrera a València», va afirmar Viñales.

Per davant, el mallorquí Joan Mir té cada cop més a prop fer-se amb la victòria final en un Mundial marcat pel coronavirus i l'absència de Marc Márquez. Mir té 37 punts de marge sobre Quartararo i Rins, i 42 respecte a Viñales.