Una cistella a 29 segons del final dona el primer triomf al GEiEG Uni

El GEiEG Uni va aconseguir la primera victòria de la temporada després de guanyar a casa a l'Andratx en un partit molt ajustat (49-48) i que no es va decidir fins als últims instants.

El d'ahir va ser un duel igualat, on cap dels dos equips aconseguia obrir un forat prou ampli en el marcador. Ho demostra el 28-28 del descans, però va ser Carla Jou qui, quan faltaven 29 segons i les locals perdent per un punt, va anotar el que seria el 49-48 definitiu. En l'últim atac, les mallorquines no van poder encistellar i el conjunt de Joan Pau Torralba va sumar el primer triomf després de quatre derrotes consecutives a la Lliga Femenina 2.