El Madrid sobreviu a Europa

El Reial Madrid va posar llum al seu futur en la Lliga de Campions després d'aconseguir ahir la seva primera victòria en imposar-se de forma molt soferta a l'Inter de Milà italià per 3-2, en un partit on va estar contra les cordes i a la vora del precipici després de deixar escapar un avantatge de 2-0.

El conjunt de Zinedine Zidane va evitar complicar-se la vida gràcies a un gol en el minut 80 de Rodrygo, en el que va ser un dels seus escassos tirs a porta en una segona part on el seu rival el va superar, però al qual li va faltar la punteria que sí que va tenir el jove davanter brasiler. No va ser un partit brillant dels madridistes, que ni tan sols van ser capaços de controlar el duel davant els «neroazzurri» quan es van posar 2-0 amb els punts de Benzema i Sergio Ramos. Va perdre el seu avantatge i va sofrir, però es va emportar tres punts d'or que li retornen totes les opcions en la competició. Benzemma va connectar una centrada de Casemiro, qui, poc després, s'encarregaria de situar el 2-2 final afusellant Sommer en una pilota penjada a l'àrea.

Abans del gol de Rodrygo, els de Conte van continuar estrenyent davant un rival que s'anava a poc a poc descomponent. Ramos es va creuar davant Achraf, i Lautaro i Perisic van fregar el 2-3 per a un equip molt superior en el físic. Zidane va posar sobre el camp Modric, però va ser Valverde i el seu poder el que va desembolicar el problema mancant només deu minuts per al final. L'uruguaià es va desfer dels rivals i va ficar una pilota en profunditat a Vinicius, que en el seu afany per buscar Benzema va trobar a Rodrygo, que va donar alleujament a un sofriment que només va concloure amb el xiulet final.