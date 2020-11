L'Olot engega motors a Tarragona

Sembla mentida, ha costat però finalment l'Olot engegarà motors i disputarà el primer partit de Lliga de la temporada. El combinat entrenat per Raúl Garrido s'estrena avui a les 12 del migdia visitant el Nàstic de Tarragona en un dels escenaris més impressionables de tota la Segona B com és el Nou Estadi de la capital tarragonina després de dues setmanes sense poder competir degut a la pandèmia de la covid-19. «És un escenari bonic, gespa en bones condicions i un club històric. És un al·licient més per a tots i és gratificants poder jugar contra equips d'aquesta magnitud» descrivia ahir a roda de premsa el tècnic olotí que es mostrava content pel fet de poder jugar un partit oficial. «Aquesta vegada podem dir que per fi tornarem a competir. Hi anem amb precaució però esperem que puguem jugar d'una vegada», afegia.

El Nàstic que té «una plantilla de les millors de la categoria amb jugadors contrastats» reben els olotins en hores baixes ja que en les dues primeres jornades de Lliga no han pogut sumar els punts que haguessin desitjat per donar el tret de sortida amb bon peu. Els tarragonins, amb un entrenador experimentat com Toni Seligrat a la banqueta, només han sumat un punt de sis possibles a causa de la desfeta soferta a la primera jornada contra el filial del Barça per 1-0, i de l'empat sense gols en el seu feu contra el Badalona. Advertia sobre aquests resultats Garrido: «Venen exigits perquè han fet un punt de sis i un club gran t'obliga a guanyar partits com sigui sempre. Sabem que no serà fàcil i hem de donar la nostra millor versió, centrant-nos en portar a terme la nostra idea de joc i veure com els hi podem fer ma». Saligrat compta amb un bloc de jugador excepcionals com el davanter Pedro Martín, Gerard Oliva o Fran Carbia; l'extrem de Bàscara Roger Brugué; o el porter que va vestir la samarreta olotina Wilfred. La llista de jugadors tarragonins podria espantar a més d'un. De fet, no només tenen una de les milors plantilles del sub grup ·3A de Segona Divisió B sinó de tota la categoria. Però fent la mirada enrere i sense anar més lluny que a la temporada passada es podria dir que a l'Olot no li ha anat tan malament jugar contra el Nàstic de Tarragona pel que fa a la Lliga. El curs passat l'entitat olotina es va endur una valuosa victòria en el duel disputat a la primera volta gràcies a un gol de Carles Mas que va posar el 2-1 definitiu en el marcador. No va ser l'únic partit que es va disputar en el feu tarragoní durant el darrer any. Els dos conjunts es van veure les cares a Copa, on els visitants no van tenir tanta sort com a la Lliga. Els locals es van imposar per 3-1 a la prórroga eliminant els garrotxins de la competició del KO.

Per al partit d'avui, Garrido podrà comptar amb el reguitzell de jugadors que van ser detectats com a positiu per la mencionada malaltia. Però amb qui no podrà fer-ho serà amb Álvaro Salinas que s'està recuperant d'una lesió soferta al tormell i que millors progressivament. Tot apunta que la setmana vinent ja podrà entrar a la convocatòria amb la resta de companys. També serà baixa el porter Albert Batalla, qui està sancionat arrel del seu darrer partit amb l'Almeria B. En el lloc del porter hi serà el juvenil Martí Gayolà. I també entrarà a la convocatòria el futbolista del filial, el Sant Jaume de Llierca, Albert Julià.